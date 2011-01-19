Севастополь утвердил программу канализования города до 2015

Городской совет Севастополя на сессии во вторник утвердил региональную программу канализования города на 2011-2015 годы.

«Ранее такой программы, в принципе, вообще не существовало. Ее стратегической целью является обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности городских территорий и улучшение бытовых условий населения, проживающего в неканализованных районах города, а также повышение качества жизни жителей города», - сказал начальник управления экономики Севастопольской государственной администрации Элемдар АХТЕМОВ.

По данным чиновника, стоимость программы составляет свыше 675 млн. грн., из них из госбюджета будет привлечено 430 млн. грн., из местного бюджета - 94 млн. грн., из других источников (средства инвесторов) - 150 млн.грн.

АХТЕМОВ сообщил, что планируется построить около 326 километров уличных канализационных сетей и подключить к централизованной системе канализации жилые дома, находящихся как в коммунальной, так и в частной собственности в городе и в пригородной зоне Севастополя, разработать проектную документацию для строительства объектов канализования будущих периодов, построить 6 канализационных очистных сооружений.

Выполнение мероприятий программы позволит ликвидировать значительную часть сбросов неочищенных стоков в акваторию Черного моря, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе.