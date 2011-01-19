Симоненко исключает восстановление Грача в КПУ

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО исключает восстановление Леонида ГРАЧА в КПУ.

«Проблема ГРАЧА - это уже прошлое. Никакого возврата к проблеме восстановления в партии не будет. Деятельность лично ГРАЧА осуждена в целом Компартией», - сказал СИМОНЕНКО на пресс-конференции.

СИМОНЕНКО также заявил, что проведенная 15 января в Крыму конференция - «внеуставная».

Он подчеркнул, что руководство КПУ распустило реском Компартии Крыма, и поэтому он не мог созвать конференцию. По словам СИМОНЕНКО, в такой ситуации, в соответствии с уставом, конференция может быть созвана только президиумом центрального комитета КПУ.

Лидер Компартии заявил, что относительно коммунистов, которые принимали участие в созыве этой конференции, «будет поставлен вопрос о членстве в партии, поскольку они себя уже поставили вне партии».