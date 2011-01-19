Yalta Rally презентуют в Монако

Презентация Prime Yalta Rally-2011 как этапа Кубка мира по автомобильному ралли международной раллийной серии «Intercontinental Rally Challenge» (IRC) состоится в пятницу в Монако, сообщила пресс-служба Автомобильной федерации Украины.

Мероприятие будет проходить в рамках сотого юбилейного ралли Монте-Карло (Rallye Monte-Carlo) -одного из наиболее влиятельных и статусных форумов в мире автоспорта, который собирает лучших спортсменов планеты, представителей автомобильных концернов, политического и бизнес-истеблишмента, мировых звезд кино и шоу-бизнес и открывает серию IRC 2011.

Гонки Prime Yalta Rally включены в календарьмеждународных соревнований по авторалли IRC на 2011 год. Этап в Ялте будет четвертым в календаре гонок и пройдет 2-4 июня.

Крымские власти рассчитывают, что проведение этапа Кубка мира по авторалли позволит региону увеличить поступления в бюджет от курортно-рекреационной сферы. Министерство курортов и туризма автономии ожидает до 250 тысяч фанатов автоспорта и обещает разместить их в достойных условиях.

Yalta Rally появилось в 2005 году и ежегодно проходит на трассах вблизи Ялты, а также на горе Ай-Петри. В гонках принимают участие экипажи из разных стран мира.

Презентация Prime Yalta Rally-2011 в Монако является инструментом продвижения национального туристического продукта на международном рынке. Доминирующей темой мероприятия станет популяризация Ялты и других курортов Украины.