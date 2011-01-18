Севастополь утвердил программу развития образования до 2015

Городской совет Севастополя во вторник утвердил разработанную городской государственной администрацией (ГГА) региональную программу развития образования «Школа-2015».

Ее целью является усовершенствование механизма предоставления образовательных услуг, решение проблем, связанных с профессиональной деятельностью и подготовкой педагогических работников, расширение сферы использования информационно-коммуникативных технологий в образовании, поддержка талантливых педагогов и учащихся.

Представляя программу, начальник управления образования и науки ГГА Сергей КРУГЛОВ сообщил, что в Севастополе на сегодня в инновационном режиме функционируют 18 школ, используют элементы инновационных технологий еще 33 общеобразовательных учебных заведения; 5 севастопольских школ включены во всеукраинские эксперименты; по новаторской программе «Севастополеведение» работают 80% школ города.

Вместе с тем, по его словам, всеукраинские и региональные эксперименты не имеют финансовой поддержки со стороны государственного и местного бюджетов, реализация инновационной деятельности осуществляется за счет использования часов вариативной составляющей учебного плана и кружковой работы, а также за счет увеличения фонда оплаты труда учителей гимназий, лицея, специализированных школ.

Как ожидается, выполнение программы даст возможность консолидировать усилия органов управления образования и науки и учреждений образования по внедрению педагогических новаций и технологий, повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников в определении методов, форм, способов и технологий обучения, создать механизм стимулирования педагогов-новаторов, укрепить и модернизировать материально-техническую базу образовательных учреждений, создать единое информационно-методическое пространство образовательных учреждений города, значительно повысить уровень предоставления образовательных услуг населению, обеспечить поддержку одаренной молодежи.

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Прогнозируемые объемы финансирования составляют 7 млн. 100 тыс. грн. с 2011 по 2015 годы. Объемы будут уточняться ежегодно.