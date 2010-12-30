Индия предлагает на условиях концессии строить керченский мост

Компания ITNL (Индия) предлагает государственной службе автомобильных дорог "Укравтодор" строительство моста через Керченский пролив на условиях концессии, сообщил глава службы Владимир ДЕМИШКАН на пресс-конференции в четверг.

"Они заинтересованы в строительстве моста через Керченский пролив, они готовы взять его в концессию", - сказал он.

Кабинет министров Украины в августе создал межведомственную рабочую группу по вопросам строительства транспортного перехода через Керченский пролив, который соединил бы восточный Крым и Краснодарский край России.

Министерства транспорта Украины и России и российский "Внешэкономбанк" заключили в ноябре меморандум о взаимопонимании при строительстве перехода.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать самый короткий сухопутный путь "Европа-Азия" - на 450 километров сократить путь транзитного движения грузов и пассажиров на участке от Херсона до Новороссийска.

Компания ITNL также предлагает "Укравтодору" строительство большой кольцевой дороги вокруг Киева и автодороги "Львов - Луганск" на условиях концессии.

По словам ДЕМИШКАНА, ITNL в феврале 2011 года планирует выделить средства на разработку технико-экономических обоснований по автодорогам, которые заинтересовали компанию.

Глава "Укравтодора" отметил, что ITNL является известной компанией и имеет в концессии около 10 тысяч километров дорог.