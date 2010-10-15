СБУ уничтожила 10 тысяч кустов конопли в крымской глубинке (фото)

11:14, 15 октября 2010
Крым
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"Сеятелей" пока не повязали

Сотрудники милиции и службы безопасности Украины уничтожили более десяти тысяч кустов конопли, обнаруженных на поле площадью четыре гектара на стыке Белогорского и Красногвардейского районов Крыма, сообщил пресс-центр крымского управления СБУ.

«Земля, на которой «колосилось» растение, давно распаевана между местными жителями, однако сельскохозяйственной обработке ни разу не подвергалась. Устанавливаются лица, причастные к выращиванию конопли. Решается вопрос об ответственности владельцев земельных паев», - говорится в пресс-релизе.

Фото пресс-центра СБУ Крыма

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