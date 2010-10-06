Русский получит почти такие же права, как и украинский?

В случае принятия законопроекта «О языках» русский язык получает практически такие же права, как и украинский, заявил депутат Верховной Рады Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО из фракции Партия регионов.

«На сегодня задача номер один - это принятие закона «О языках», где статус русского языка определен как второй язык в Украине», - сказал нардеп в эфире телекомпании «Севастополь».

По его словам, оппоненты Партии регионов «много гнева, пены и грязи вылили на законопроект», потому что там «напрямую указывается, что в Украине действует два языка».

«Учитывая, что русский, как региональный язык, будет покрывать более половины территории Украины, очевидно, что он становится, как и украинский... В этом проекте закона оговаривается, что даже паспорта будут выдаваться на двух языках, независимо от того, это западная или центральная Украина. Вузы, детские сады, школы должны будут в обязательном порядке иметь русский язык, и в данном случае нужна просто воля: для маленького ребенка - родителей, а дальше - самого студента, на каком языке он хотел бы обучаться», - сказал он.

Депутат при этом подчеркнул: «Никто не оспаривает необходимость изучения украинского языка, но это не является насильственной украинизацией, и это не является нарушением прав человека». Самое главное, по его словам, «что мы можем на своей территории свободно вздохнуть, заниматься своей жизнью, не будучи обеспокоенным, что нарушаются права».

КОЛЕСНИЧЕНКО выразил надежду, что в ближайшее время будет принят закон «О языках», «в котором русский язык получает свой специальный, отдельный статус, на чем кстати, уже настаивают эксперты при Комитете министров Совета Европы».

По утверждению депутата, эксперты «напрямую говорят, удивительно, почему язык, который занимает особое положение в Украине, им владеют, как родным, не только этнические русские, назван всего лишь региональным».

Поэтому, сказал КОЛЕСНИЧЕНКО, «мы все сделаем, (чтобы) не просто закон принимать, а дальше реализовывать, наполнять материальным содержанием и физическим исполнением».