Минобороны уверяет, что реактивные снаряды взорвались на корабле не из-за старости

Двум матросам, пострадавшим в результате взрыва на среднем десантном корабле „Кировоград” из-за короткого замыкания и несанкционированного пуска двух неуправляемых реактивных снарядов во время учений в Крыму, вручили грамоты и присвоили очередные звания.

Как передает УНИАН, награждение Ивана КРЯЧКО и Арсена ОБЛАЕВА почетными грамотами “за образцовое исполнение воинского долга, личное мужество и отвагу, проявленные во время проведения комплекса тактических командно-штабных учений “Взаимодействие-2010”, состоялось в торжественной обстановке в Военно-медицинском клиническом центре Крымского региона в Севастополе, где лечатся матросы.

Начальник управления по воспитательной и социально-психологической работе Командования Военно-морских сил Украины Николай КУЛИШ сообщил, что грамоты он вручает от имени командующего ВМС Украины адмирала Виктора МАКСИМОВА, а очередное воинское звание “старший матрос” морякам присвоено приказом командира Центра морских операций.

КУЛИШ добавил, что на имя министра обороны подготовлены и направлены документы о награждении всех членов аварийно-спасательной партии корабля (внештатное формирование), которые принимали участие в ликвидации возгорания.

КУЛИШ отметил, что причиной взрыва стал не человеческий фактор, а технические обстоятельства.

Он также сообщил, что срок использования снарядов, о которых идет речь, истекает в следующем году, то есть еще не закончился, как это сообщали некоторые СМИ.

КУЛИШ добавил, что до ЧС, которая возникла 17 сентября, экипаж корабля ранее дважды выполнял боевые стрельбы без каких-либо замечаний.

Во время активной фазы военных учений “Взаимодействие-2010” из-за взрыва трое матросов срочной службы получили легкие ранения, один - средней тяжести.