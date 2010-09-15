Прокуратура возбудила 2 дела из-за отчуждения 1,1 га земли санаториев

Прокуратура Алушты возбудила 2 уголовных дела по фактам незаконного отчуждения 1,1 гектара земель двух санаториев закрытого акционерного общества «Укрпрофздравница» в Профессорском уголке, что нанесло 900 тыс. грн. ущерба.

«Проверкой установлено, что земельные участки двух санаториев отчуждены должностными лицами здравниц с превышением полномочий», - говорится в сообщении пресс-службы крымской прокуратуры.

Дела заведены по статье «превышение полномочий, которое повлекло тяжелые последствия».

Ведется следствие.

Ранее прокуратура Крыма возбудила дело по факту незаконного изъятия 33 га земли в Гаспре, которые принадлежат трем санаториям ЗАО «Укрпрофздравница» и оцениваются в 67,4 млн. грн. Под подозрением должностные лица Гаспринского поссовета.

Прокуратура Ялты завела дело в отношении должностных лиц санатория в поселке Гаспра, которые подписали отказ от земучастка площадью 0,3 га в пользу частного лица, желавшего рядом с корпусами здравницы возвести собственный оздоровительный комплекс. Работники санатория не согласовали свои действия с правлением «Укрпрофздравницы», чьим дочерним предприятием является здравница.