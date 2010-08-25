Бывшему министру инкриминируют продажу имущества завода в Крыму

Бывшему исполняющему обязанностей министра обороны Украины Валерию ИВАЩЕНКО инкриминируют дачу незаконного разрешения на реализацию целостного имущественного комплекса государственного предприятия Министерства обороны „Феодосийский судномеханический завод”, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

Главное управление военных прокуратур генпрокуратуры 20 августа возбудило уголовное дело в отношении ИВАЩЕНКО.

Установлено, что он в ноябре прошлого года, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы, в нарушение требований статьи 19 закона „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом” и статьи 5 закона „О приватизации государственного имущества” подписал план санации относительно реализации целостного имущественного комплекса государственного предприятия минобороны.

Государству нанесено более 17 млн. грн. ущерба.

По представлению генпрокуратуры ИВАЩЕНКО 24 августа избрана мера пресечения - взятие под стражу.