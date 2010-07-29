Два автобуса столкнулись в Севастополе - 9 пострадавших (фото)

Девять человек пострадали из-за столкновения двух автобусов в среду в Севастополе, сообщила пресс-служба ГАИ Украины.

На 7-м километре автодороги Севастополь - Инкерман микроавтобус Mercedes-Benz врезался в автобус MAN, который остановился впереди в крайней правой полосе.

Пассажиры микроавтобуса с телесными повреждениями доставлены в больницу в Севастополе.