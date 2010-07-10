Легковушка влетела в КамАЗ - двое погибших (фото)
10:00, 10 июля 2010Крым
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Семья ехала на отдых
Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с "КамАЗом" в Крыму.
Авария произошла в субботу около 6.30 утра на трассе Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, сообщило крымское управление ГАИ.
"Водитель автомобиля "Фольцваген" отвлекся от управления и допустил столкновение с "КамАЗом", который двигался впереди в попутном направлении", - говорится в пресс-релизе.
Две пассажирки "легковушки" погибли на месте аварии.
Еще одна пассажирка, 7-летняя девочка, и водитель "Фольцвагена" доставлены в больницу.
По предварительным данным, семья из Луганска ехала на отдых.
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