Легковушка влетела в КамАЗ - двое погибших (фото)

Два человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с "КамАЗом" в Крыму.

Авария произошла в субботу около 6.30 утра на трассе Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, сообщило крымское управление ГАИ.

"Водитель автомобиля "Фольцваген" отвлекся от управления и допустил столкновение с "КамАЗом", который двигался впереди в попутном направлении", - говорится в пресс-релизе.

Две пассажирки "легковушки" погибли на месте аварии.

Еще одна пассажирка, 7-летняя девочка, и водитель "Фольцвагена" доставлены в больницу.

По предварительным данным, семья из Луганска ехала на отдых.