Милиция из-за саммита Януковича перешла на усиленный режим работы

Весь личный состав милиции Крыма и приданные силы внутренних войск МВД будут обеспечивать охрану общественного порядка в регионе 10 июля во время проведения неформального саммита стран-участниц Содружества независимых государств, сообщил УНИАН начальник милиции общественной безопасности Николай ФЕДОРЯН.

"Будет задействован весь личный состав милиции Крыма, а также приданные силы, прибывшие в июне (для охраны порядка в курортный сезон). Мы, учитывая значительное увеличение количества автотуристов, не в состоянии своими силами обеспечить проезд, сопровождение (кортежей), поэтому МВД дополнительно дало нам двадцать экипажей ГАИ", - сказал он по телефону.

ФЕДОРЯН отказался назвать общее количество сотрудников милиции, которые будут работать во время форума.

Между тем, сообщил, например, в районе Ливадийского дворца, где пройдет саммит, будут находиться почти 150 правоохранителей, а в обычный день там могут "выставить один "маршрут" или вовсе "не выставлять".

На трассах, по которым проедут кортежи, будут находиться более тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Не исключено перекрытие дорог на время движения автомобилей участников форума. "Мы будем стараться, чтобы их (перекрытия) не было, хотя режим проезда выбираем не мы, а управление государственной охраны", - отметил начальник милиции общественной безопасности Крыма.

С трассы в Ялту на время проведения саммита исчезнут торговцы ялтинским луком, медом, орехами.

"Оттуда всегда их убираем, когда проводятся такие мероприятия", - сказал ФЕДОРЯН.