"АэроСвит" удвоил количество рейсов из Киева в Севастополь
12:12, 09 июля 2010Крым
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Теперь дважды в день
Авиакомпании "АэроСвит" и "Днеправиа" увеличили частоту рейсов по маршруту "Киев-Севастополь" с одного до двух в день.
Теперь полеты из столицы Украины в севастопольский аэропорт "Бельбек" будут выполняться утром и вечером, сообщила пресс-служба "АэроСвита".
Перевозчики приступили к совместному обслуживанию маршрута с 1 июня.
Рейсы выполняются на самолете Embraer 145.
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