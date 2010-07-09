"АэроСвит" удвоил количество рейсов из Киева в Севастополь

Авиакомпании "АэроСвит" и "Днеправиа" увеличили частоту рейсов по маршруту "Киев-Севастополь" с одного до двух в день.

Теперь полеты из столицы Украины в севастопольский аэропорт "Бельбек" будут выполняться утром и вечером, сообщила пресс-служба "АэроСвита".

Перевозчики приступили к совместному обслуживанию маршрута с 1 июня.

Рейсы выполняются на самолете Embraer 145.