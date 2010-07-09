Курсанты американской академии прибыли в Севастополь

Делегация преподавателей и курсантов академии Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки прибыла в пятницу в Севастополь для посещения академии украинских ВМС имени Нахимова.

Целью визита является укрепление отношений между флотами двух стран, а также проведение сравнительного анализа подготовки молодых офицеров "в контексте трансформации военного образования" вооруженных сил Украины, сообщил пресс-центр командования ВМС.

Иностранные гости встретятся с руководством, профессорско-преподавательским составом и курсантами высшего военно-морского заведения, посетят тренажер "Ходовой мостик", учебно-тренировочный комплекс, лабораторию языковой подготовки, спортивную базу, водную станцию и музей.

Визит делегации проходит в соответствии с перечнем мероприятий военного сотрудничества Украины на июнь-июль 2010 года.