Стройгигант Крыма даст 100 тыс. грн. Буковине и Франковску

«Консоль ЛТД» решила перечислить 100 тыс. грн. в помощь пострадавшим от наводнения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, сообщил председатель правления строительной компании Владимир Ясинский.

«Донецк и Запорожье уже перечислили средства в зоны бедствия. Крым тоже не может остаться в стороне. Мы, как ведущая строительная компания на полуострове, готовы оказать посильную помощь», - сказал Ясинский.

Он также сообщил, что специалисты компании в случае необходимости могут выехать в Черновцы или Ивано-Франковск для участия в ликвидации последствий наводнения и строительстве гидротехнических сооружений, жилья, мостов.

«Сегодня есть ресурс, в том числе и технический, чтобы оказать помощь областям, находящимся в зоне подтопления», - сказал Ясинский.