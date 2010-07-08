Суд получил представление из Крыма о геройстве Шухевича
16:35, 08 июля 2010Крым
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Секретариат изучит документ
Конституционный суд Украины получил представление Верховного совета Крыма с просьбой проверить конституционность изданного во времена президентства Виктора ЮЩЕНКО указа о присвоении командиру УПА Роману Шухевичу звания Героя Украины, сообщила пресс-служба КС.
Согласно регламенту, представление будет передано на изучение в секретариат суда.
Парламент Крыма принял обращение в КС 16 июня. «Шухевич никогда не был гражданином Украины, и его возможные заслуги не могут быть связаны со становлением и развитием независимой Украины, соответственно, ему не может быть присвоено звание Герой Украины», - заявили депутаты.
ЮЩЕНКО присвоил Шухевичу звание Героя Украины (посмертно) в октябре 2007 года.
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