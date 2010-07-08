Россия устроит морской парад в Севастополе в день ВМФ

Парад кораблей Черноморского флота (ЧФ) и военно-спортивный праздник пройдут в Севастополе 25 июля по случаю дня Военно-морского флота России, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Будут задействованы более 30 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, 20 единиц боевой техники, подразделение морской пехоты.

Жители Севастополя и туристы смогут посетить музей ЧФ и боевые корабли, ошвартованные на причале «Минная стенка». Там же можно будет осмотреть образцы современной российской военной техники, находящейся на вооружении частей береговых войск.

Вечером состоится концерт на площади Нахимова.

Завершатся праздничные мероприятия артиллерийским салютом и фейерверком, сопровождаемым фонтанами на воде.

Для участия в торжествах приглашены делегации российских регионов, шефствующих над кораблями и частями флота.