Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) начала переговоры с правительством Украины для подписания мирового соглашения, говорится в сообщении ее пресс-службы.

Vanco Prуckerchenska и Украина приостановили на три месяца арбитражный процесс в Стокгольмском суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора относительно соглашения о разделе продукции (СРП).

«Наша позиция заключается в том, чтобы частью возможного мирового соглашения стали гарантии, которые бы на протяжении всего периода реализации проекта по разработке Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря обезопасили нашу компанию от того вмешательства и блокирования деятельности, с которыми нам пришлось столкнуться во времена работы предыдущего Кабинета Министров. Мы считаем, что сейчас есть все шансы разрешить спорные вопросы и подписать мировое соглашение», - отметил президент компании Джим БАУН.

Он выразил уверенность, что Vanco Prуckerchenska удастся быстро подписать мировое соглашение. «Мирное урегулирование ситуации станет мощным позитивным сигналом для международных нефтедобывающих компаний, иностранных инвесторов о том, что Украина действительно открыта для бизнеса», - сказал БАУН.

Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. СРП с Кабмином Украины.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

Vanco Prуckerchenska в июле 2008 года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Правительство Украины во главе с Юлией ТИМОШЕНКО в мае 2008 года приняло решение об одностороннем выходе из соглашения с Vanco о распределении продукции.

Новый Кабмин намерен подписать мировое соглашение для решения конфликтной ситуации с компанией.