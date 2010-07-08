Ялта приостановила выдачу земли под гаражи

Городской совет Ялты приостановил выдачу участков под гаражи - решение принято до проведения инвентаризации земли, сроки окончания которой неизвестны.

"Приостановлено принятие решений и рассмотрение вопросов по заявлениям граждан о даче разрешения на составление проектов землеустройства по отводам новых земельных участков для передачи в собственность либо в аренду для строительства индивидуальных гаражей, расположенных ниже Южнобережного шоссе, до проведения инвентаризации земель и установления разграничения между землями государственной и коммунальной собственности", - сообщила пресс-служба мэрии.

Горсовет мотивирует решение необходимостью обепечить рациональное использование территории Большой Ялты.

Сотрудник мэрии отметила, что горожане зачастую берут землю под гаражи, а вместо них строят "домики, уродующие облик Ялты".

Городской совет также предложил управлению главного архитектора Ялты приостановить рассмотрение заявлений граждан о согласовании (в том числе предварительном) отводов новых земельных участков для передачи в собственность либо в аренду для строительства гаражей до проведения инвентаризации и установления разграничения между землями.

Вместе с тем, когда будет закончена инвентаризация, в мэрии не знают, поскольку границы Ялты не определены. "У нас три года лежит в Верховной Раде Украины постановление по границам", - сообщила сотрудница пресс-службы.