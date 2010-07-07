В «Си Бризе» примут участие три десятка кораблей и катеров

Учения "Си Бриз" намечены 12-24 июля в украинской части Черного моря, планируется задействовать представителей десяти стран, почти три десятка боевых кораблей и катеров, двенадцать единиц авиационной техники.

По приглашению министерства обороны Украины и посольства США в учениях примут участие два корабля и три катера морской охраны украинской пограничной службы, сообщила пресс-служба ведомства.

Участники многонациональных маневров отработают взаимодействие силовых и правоохранительных органов по противодействию терроризму, пиратству, незаконному распространению оружия массового уничтожения, а также проведут поисково-спасательные операции.

Пограничники будут отрабатывать элементы контроля "над надводной обстановкой и пребыванием военных кораблей", примут участие в тренировках по обеспечению безопасности судоходства, проведению спасательных операций, проверке подозрительных судов, поиске нарушителей.