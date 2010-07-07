Почти 69 миллионов поступило в бюджет Крыма за углеводороды

Около 68,7 млн. грн. рентных платежей за добычу углеводородного сырья поступило в сводный бюджет Крыма за январь-июнь 2010 года - это на 19,8 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темп роста составил 141%, сообщила пресс-служба крымской налоговой.

Большая часть поступлений составляют платежи за газовый конденсат (44,4 млн. грн.). Затем идут поступления за природный газ (около 14,6 млн. грн.), остальная сумма приходится на нефть.

На налоговом учете в Крыму находятся 4 плательщика рентной платы за нефть, газ и конденсат.

Удельный вес крымских запасов газового конденсата в общих запасах Украины составляет 3,09%, нефти - 2,75% газа - 1,1%.