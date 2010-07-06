ГАИ запретила эксплуатацию 116 автобусов в Севастополе
19:02, 06 июля 2010Крым
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Из-за технических неисправностей
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ГАИ города за время проведения операции «Автобус-2010» проверила все автохозяйства, предоставляющие в Севастополе услуги по перевозке пассажиров.
Сотрудники ведомства осмотрели 1404 транспортных средства.
Госавтоинспекция за месяц выявила 629 нарушений водителями автобусов правил дорожного движения. Зафиксировано три случая управления автобусом в состоянии алкогольного опьянения.
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