ГАИ запретила эксплуатацию 116 автобусов в Севастополе

Госавтоинспекция запретила эксплуатацию 116 автобусов в Севастополе из-за обнаруженных технических неисправностей, сообщила пресс-служба ведомства.

ГАИ города за время проведения операции «Автобус-2010» проверила все автохозяйства, предоставляющие в Севастополе услуги по перевозке пассажиров.

Сотрудники ведомства осмотрели 1404 транспортных средства.

Госавтоинспекция за месяц выявила 629 нарушений водителями автобусов правил дорожного движения. Зафиксировано три случая управления автобусом в состоянии алкогольного опьянения.