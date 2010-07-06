Крым получит почти $50 миллионов по Киотскому протоколу
18:56, 06 июля 2010Крым
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Джарты ждет деньги на утепление
|© UNIAN
«Средства поступят в Крым в ближайшее время. Сейчас мы готовим документы, готовим объекты, на которых будет проводиться работа», - цитирует ДЖАРТЫ пресс-служба крымского правительства.
Утепление учреждений образования и здравоохранения региона позволит реже запускать котельные и снизить объемы вредных для природы выбросов.
Киотский протокол - международный документ, принятый в 1997 году в дополнение к рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он устанавливает для каждой страны максимально допустимую норму выбросов парниковых газов.
Украина в 2009 году продала Японии 30 млн. тонн эквивалента углекислого газа. За это государство выручило 375 млн. долл. «живыми» деньгами.
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