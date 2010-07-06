Зарплаты украинских и российских военных моряков почти сравняются

Зарплаты украинских военных моряков после обещанного президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ повышения в два раза практически сравняются с зарплатами моряков Черноморского флота России, заявил председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

«Я получил положительный заряд, когда услышал о том, что президентом Украины принято решение с 1 октября в два раза повысить зарплату военнослужащим Военно-морских сил Украины. Украинские военные проигрывали российским в заработной плате, сейчас будет практически восстановлен паритет», - сказал САРАТОВ на брифинге.

Чиновник также выразил удовлетворение обещанием президента взять под контроль вопрос строительства новых кораблей для флота - корветов.

«Чтобы мы ни говорили, без боеготовых кораблей говорить о военном флоте не приходится», - отметил председатель администрации.

ЯНУКОВИЧ в День флота Украины заявил, что с 1 октября заработная плата офицеров ВМС увеличится в два раза.