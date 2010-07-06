Cледователь милиции присвоила найденные в ходе обыска $5 тысяч
10:25, 06 июля 2010Крым
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Капитана ждет скамья подсудимых
В Крыму прокуратура закончила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением капитана милиции - следователя, которая присвоила найденные в ходе обыска 40 тыс. грн.
«Сотрудница Советского райотдела милиции присвоила деньги, принадлежащие обвиняемому и не имевшие признаков вещественных доказательств», - говорится в пресс-релизе крымской прокуратуры.
Доказательства совершения преступления представлены на рассмотрение местного суда.
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