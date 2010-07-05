В Крыму работают 313 из 338 пляжей

313 пляжей из 338 работают в крымской автономии по данным на пятое июля, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"Остальные не открыты, не имеют в настоящее время разрешительных документов. Закрыты четыре пляжа в Ялте - пляжи "Отель "Ореанда", "Приморский", "Фитнес" ООО "Центр инвест", туристическо-оздоровительной компании "Левант" - как превентивная мера из-за несоответствия стандартам речной воды, которая течет в море", - говорится в пресс-релизе.

Специалисты взяли повторные пробы, они отвечают нормативам. "Ответственные за воду органы взяли еще пробы на исследование. Если их результаты подтвердят положительные тенденции, то пляжи будут открыты", - отмечают медики.

В Севастополе работают 6 из 8 пляжей.

Из-за несоответствия морской воды стандартам закрыты пляжи "Песчаный" и "Солнечный". "Исследованы 19 проб воды. Отклонение от стандарта обнаружено в двух пробах", - сообщает минздрав.

В целом, в Украине работают 704, или 78% пляжей.