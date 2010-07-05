ПР обжалует отмену регионального статуса русского языка

Политсовет севастопольской организации Партии регионов не согласен с решением суда Ленинского района города об отмене решения горсовета 2006 года о признании русского языка на территории Севастополя региональным, заявил председатель администрации, "регионал" Валерий САРАТОВ.

"По нашей оценке, нарушается хартия о местном самоуправлении. Мы сейчас обращаемся в апелляционную инстанцию. С политической точки зрения мы уже выразили категорическое несогласие, мы считаем, что региональный статус русскому языку в Севастополе дать можно", - сказал он на брифинге.

Депутаты горсовета в апреле 2006 года приняли решение о предоставлении русскому языку регионального статуса. Они заявили, что русский язык в Севастополе необходимо развивать теми способами, которые не противоречат развитию государственного украинского языка. Госучреждениям, органам местного самоуправления, предприятиям предложено использовать русский язык в объемах, которые обеспечивают запросы граждан.

Суд 1 июля 2010 года отменил решение горсовета.