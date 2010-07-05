У "черных археологов" забрали зенитную установку

Сотрудники пограничной службы задержали в Крыму группу "черных археологов" и изъяли у них зенитную установку и шесть пулеметных стволов, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы Украины.

"Среди 420 килограммов металлолома, который подняли со дна моря два жителя Севастополя, были немецкая зенитная установка и шесть пулеметных стволов. Нарушителей задержали, когда они перегружали "добычу" из лодки в автомобиль", - говорится в пресс-релизе.

Севастопольцев передали в милицию, а зенитную установку и стволы - в комитет по охране культурного наследия.