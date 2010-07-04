Украина без своего корвета морской державой не станет - минобороны

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что отечественный корвет будет построен, поскольку иначе у страны нет перспективы быть морской державой, передает УНИАН.

"Мы рассчитались за те долги, которые у нас есть. Я думаю, что сейчас мы делаем все возможное для того, чтобы начать планомерно строить этот корабль. Я думаю, он будет построен. В ином случае в Украины нет перспективы быть морской державой", - сказал ЕЖЕЛЬ журналистам в Севастополе, отвечая на вопрос о судьбе программы "Корвет".

По словам главы оборонного ведомства, сейчас идет работа над программой развития Вооруженных сил Украины на 2011-2016 годы. "Это краткосрочная программа", - сказал он.

"Дай нам Бог, через 5 лет сказать: вот тут на рейде стоит корвет ВМС Украины под названием "Севастополь", - добавил ЕЖЕЛЬ.