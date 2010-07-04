ВМС Украины находится в тяжелом состоянии - вице-премьер

Вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ заявляет, что Вооруженные силы страны, в том числе Военно-морской флот, находятся сейчас в тяжелейшем состоянии, передает УНИАН.

«Мы получили такое наследство, которое надо многие годы исправлять. Правительство это понимает, президент это тоже понимает, и это самое главное», - сказал вице-премьер журналистам в Севастополе после церемонии открытия Военно-морского музея на Михайловской батарее.

По мнению ТИХОНОВА, решить надо три проблемы. «Надо найти тем выпускникам, которых мы сегодня выпустили (имеются в виду 52 выпускника Военно-морской академии имени Нахимова, которым вручили морские кортики) хорошую работу, обеспечить их жильем и хорошей зарплатой. Чтобы эти люди, отдавая жизнь за наше Отечество, не думали о том, как живет его семья. Решив эти проблемы, мы решим проблемы обороноспособности нашей страны», - считает вице-премьер.

Он напомнил слова президента Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что Украина в ближайшие годы должна войти в 20-ку лучших стран мира. «Это в первую очередь значит решить и вопросы обороноспособности нашей страны. Для этого надо много средств, много желания и много инвестиций», - сказал ТИХОНОВ.

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ также не удовлетворен состоянием Вооруженных Сил и особенно ВМС.

«У любого вида Вооруженных Сил, который имеет такую мощную техническую составляющую, очень много проблем. Эти проблемы надо решать с периодичностью, как минимум, год-два», - сказал глава военного ведомства.

«Что касается духа наших моряков, то он у них всегда был на самом высоком уровне. Мы делаем все возможное для того, чтобы поддержать его на высоком уровне. Не техника воюет, воюют люди. Наша задача - научить мастерству наших военнослужащих в выполнении задач. Быть профессионалами. Я думаю, нам это сегодня удается», - подчеркнул министр обороны.