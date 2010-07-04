Молодые офицеры получили от Януковича кортики

Президент Украины - верховный главнокомандующий Вооруженными силами Виктор ЯНУКОВИЧ вручил кортики лучшим выпускникам Академии ВМС имени Нахимова в Севастополе во время торжеств по случаю Дня флота, сообщила пресс-служба главы государства.

«Вы - будущее нашего флота. Уверен, что ваша офицерская добропорядочность, ответственность и профессионализм будут залогом успешного выполнения постановленных задач, позволят гордо нести военно-морской флаг Украины. Убежден, что вы впишете яркие страницы в новейшую историю ВМС, с достоинством и честью исполните свой конституционный долг, преумножите славные морские традиции нашего государства», - сказал президент, обращаясь к молодым офицерам.

ЯНУКОВИЧ напомнил, что в эти дни дипломы о высшем образовании получают 10,5 тысяч молодых специалистов, которые пополнят воинские формирования и правоохранительные органы Украины.

Президент также возложил цветы к Мемориалу героическим защитникам города-героя Севастополя в 1941-1942 годах на площади Нахимова. Память погибших присутствующие почтили минутой молчания.