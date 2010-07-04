На казематированной батарее в Севастополе открыли военный музей

Военно-морской музей Украины - филиал Национального военно-исторического музея страны торжественно открыли в воскресенье в Севастополе в фортификационном сооружении XIX века, так называемой казематированной Михайловской батарее, или на Михайловском равелине, передает УНИАН.

В музее представлена первая тематическая экспозиция «Героический Севастополь», выставка из частной коллекции киевского коллекционера, мецената Алексея ШЕРЕМЕТЬЕВА который финансировал ремонтные работы по созданию музея в здании, где в последние годы размещался шкиперский склад ВМС.

Экспозиция повествует об истории города со времен его создания и до периода Великой Отечественной войны. В ней более 10 тысяч экспонатов, в том числе много уникальных, в основном - фотографии, документы, личные вещи. В частности, впервые зрителю представлена личная печать адмирала Михаила Лазарева.

Открытие музея приурочено ко Дню флота Украины. В церемонии приняли участие вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, начальник генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Григорий ПЕДЧЕНКО, председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ, председатель горсовета Юрий ДОЙНИКОВ, шефские делегации из регионов Украины.