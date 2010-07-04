Зарплата офицеров ВМС увеличится вдвое с 1 октября

Заработная плата офицеров и военных летчиков Военно-морских сил Украины повысится в два раза с 1 октября, заявил президент Виктор ЯНУКОВИЧ, передает УНИАН.

«Руководство страны принимает решительные меры по кардинальному изменению подходов бюджетной политики в сфере национальной безопасности и обороны, прилагает максимум усилий для обеспечения правовой и социальной защиты военнослужащих. Хочу, чтобы все помнили: развитие украинского флота является приоритетным направлением в деятельности президента Украины и должно стать безусловным приоритетом всех ветвей власти», - сказал глава государства в воскресенье в Севастополе, выступая на борту фрегата «Гетман Сагайдачный» с приветственной речью по случаю Дня флота Украины.

«Наша задача - создание сильного флота, готового адекватно реагировать на современные вызовы и угрозы. Мы должны возродить славу Украины как сильной морской державы. Убежден, что уже в ближайшее время общими усилиями мы восстановим судостроительную отрасль, моряки получат современные корабли и вооружение», - заявил ЯНУКОВИЧ.