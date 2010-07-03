Полсотни домов остаются в зоне подтопления в Красноперекопске

Более ста спасателей и двадцать пять единиц техники ликвидируют последствия произошедшего первого июля из-за ливня подтопления частных домов в городе Красноперекопск на севере Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Осадки вызвали поднятие уровня грунтовых вод, оказались подтопленными 60 домов и 45 усадеб. Общая площадь пострадавшей территории - около девяти гектаров. Вода в домах поднялась на 10-30 сантиметров. На месте чрезвычайной ситуации работает штаб.

"В городе сосредоточены значительные силы МЧС. В районах подтоплений работают пожарно-насосные станции из Джанкоя, Симферополя, Евпатории, Феодосии, привлечена специальная техника из Ялты, Керчи, Армянска", - говорится в пресс-релизе.

Уровень воды, по данным на утро субботы, снизился на 7 сантиметров. В зоне подтопления остаются 50 домов.