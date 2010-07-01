Блоки не смогут участвовать в местных выборах?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона, который отменяет право политических блоков выдвигать кандидатов на местных выборах.

За принятие проекта, внесенного председателем фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ, проголосовали 246 депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает проведение выборов депутатов Верховного совета Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе.

Выборы депутатов ВС Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе, по которой половина депутатов совета избирается по спискам кандидатов в депутаты от местных организаций партий во многомандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами Автономной республики Крым, области, района, города, района в городе. Другая половина депутатов избирается по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах, на которые разделена территория села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в сельскую общину), поселка.

Выборы сельских, поселковых, городских голов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в общину), поселка, города.

Согласно порядку, предложенному проектом, право выдвижения кандидатов в депутаты ВС Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов будет реализовываться избирателями через местные организации партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поссовета и на должность сельского, поселкового головы будет реализовываться избирателями через местные организации партий и путем самовыдвижения.

Право выдвижения кандидата на должность мэра города будет реализовываться избирателями через местные организации партий.

Предусмотрено, что человек может выдвигаться кандидатом в депутаты, кандидатом в мэры путем выдвижения местной организацией (местными организациями) лишь одной партии.