Туроператоры инициировали акцию для борьбы с "совком" в Крыму

Туроператоры инициировали проведение акции «Моя Родина - не совок» для улучшения туристического имиджа Украины, сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава комиссии по внутреннему и въездному туризму Ассоциации лидеров турбизнеса Борис ЗЕЛИНСКИЙ.

По его словам, это попытка бороться с имиджем Крыма как «совковым» местом, в котором оказываются туруслуги низкого качества.

«Суть акции в том, что для улучшения имиджа наших курортов мы будем бороться с наиболее одиозными фигурами или явлениями, которые не дают нам возможности спокойно жить и работать, а нашим туристам - получать качественный отдых», - сказал ЗЕЛИНСКИЙ.

Организаторы планируют составить черный список отелей и пансионатов, оказывающих услуги низкого качества, и опубликовать его на туристических порталах.

Руководитель центра туристической информации Владимир ЦАРУК добавил: акция будет распространяться на всю Украину, поскольку турпроблемы существуют и в Карпатах, и на курортах других регионов.