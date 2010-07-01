Шпион осужден на 8 лет
16:31, 01 июля 2010Крым
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Россиянин "работал" в Крыму на Китай
Апелляционный суд Крыма приговорил к восьми годам заключения гражданина России, который собирал на военном полигоне секретную информацию для Китая, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
«Собиратель данных, составляющих государственную тайну, пойман на одном из крымских военных полигонов в середине июля прошлого года», - говорится в пресс-релизе ведомства.
Прокуратура обвиняла россиянина в совершении преступления, предусмотренного статьей «шпионаж» Уголовного кодекса Украины.
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