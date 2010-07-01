Шпион осужден на 8 лет

Апелляционный суд Крыма приговорил к восьми годам заключения гражданина России, который собирал на военном полигоне секретную информацию для Китая, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

«Собиратель данных, составляющих государственную тайну, пойман на одном из крымских военных полигонов в середине июля прошлого года», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Прокуратура обвиняла россиянина в совершении преступления, предусмотренного статьей «шпионаж» Уголовного кодекса Украины.