Янукович собрался в Севастополь
16:18, 01 июля 2010Крым
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На праздник
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в воскресенье, 4 июля, намерен приехать в Севастополь на празднование Дня Военно-морских сил Украины, сообщила пресс-служба главы государства.
Визит в город-герой будет однодневным, уточнила пресс-служба.
День украинского флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.
Движение общественного транспорта в центре Севастополя в первой половине дня 4 июля будет ограничено из-за проведения торжеств, сообщила севастопольская администрация.
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