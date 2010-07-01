Янукович собрался в Севастополь

На праздник

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в воскресенье, 4 июля, намерен приехать в Севастополь на празднование Дня Военно-морских сил Украины, сообщила пресс-служба главы государства. Визит в город-герой будет однодневным, уточнила пресс-служба. День украинского флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Движение общественного транспорта в центре Севастополя в первой половине дня 4 июля будет ограничено из-за проведения торжеств, сообщила севастопольская администрация.

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