Министр культуры отрапортовал, как он рад отдыхать в Крыму
15:40, 01 июля 2010Крым
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"Конечно, сервис нужно подтянуть"
Министр культуры и туризма Михаил Кулиняк намерен провести отпуск в Крыму.
«В Крым поеду, честно», - сказал Кулиняк на пресс-конференции на вопрос о том, где он намерен провести свой отпуск.
Министр отметил, что написал заявление на отпуск в июле на 2 недели, однако из-за плотного графика отдых получится частичным.
«Мне в Крыму очень нравится. Конечно, немного сервис нужно подтянуть», - сказал Кулиняк.
Министр считает, что улучшение сервиса является первоочередным заданием, над которым должна работать крымская власть, пишет Обком.
Напомним, президент Виктор Янукович призвал чиновников отдыхать в Крыму.
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