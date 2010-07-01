Министр культуры отрапортовал, как он рад отдыхать в Крыму

Министр культуры и туризма Михаил Кулиняк намерен провести отпуск в Крыму.

«В Крым поеду, честно», - сказал Кулиняк на пресс-конференции на вопрос о том, где он намерен провести свой отпуск.

Министр отметил, что написал заявление на отпуск в июле на 2 недели, однако из-за плотного графика отдых получится частичным.

«Мне в Крыму очень нравится. Конечно, немного сервис нужно подтянуть», - сказал Кулиняк.

Министр считает, что улучшение сервиса является первоочередным заданием, над которым должна работать крымская власть, пишет Обком.

Напомним, президент Виктор Янукович призвал чиновников отдыхать в Крыму.