Бывшего маклера арестовали за сутенерство в Ялте

Сотрудники крымской милиции задержали гражданина России, который склонял в Ялте местных девушек к занятию проституцией, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

«Деятельность бывшего маклера, решившего заработать сутенерством, правоохранители документировали несколько месяцев», - говорится в пресс-релизе крымского управления МВД.

Мужчина мог в любое время суток предоставить клиентам не только девушку, но и жилье.

Ялтинский суд избрал в отношении гражанина РФ меру пресечения - арест.

Ему предъявлено обвинение по статье «сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией» Уголовного кодекса Украины.

«Россиянину грозит до 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в Украине», - заявляет милиция.