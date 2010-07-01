Бывшего маклера арестовали за сутенерство в Ялте
Светит до пяти лет тюрьмы
Сотрудники крымской милиции задержали гражданина России, который склонял в Ялте местных девушек к занятию проституцией, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
«Деятельность бывшего маклера, решившего заработать сутенерством, правоохранители документировали несколько месяцев», - говорится в пресс-релизе крымского управления МВД.
Мужчина мог в любое время суток предоставить клиентам не только девушку, но и жилье.
Ялтинский суд избрал в отношении гражанина РФ меру пресечения - арест.
Ему предъявлено обвинение по статье «сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией» Уголовного кодекса Украины.
«Россиянину грозит до 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в Украине», - заявляет милиция.