Янукович приказал шефу МВД учить госязык

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА на протяжении двух месяцев выучить государственный украинский язык.

"Даю вам два месяца, чтобы перейти на украинский язык", - сказал ЯНУКОВИЧ на совещании руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия преступности и усиления борьбы с наркоманией, выразив неудовлетворение тем, что МОГИЛЕВ озвучил доклад по-русски.

Напомним, МОГИЛЕВ в 2007 году возглавлял крымскую милицию, а во время выборов президента осенью 2009 - зимой 2010-го - республиканский штаб ЯНУКОВИЧА.