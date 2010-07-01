Турстраховки подорожают в 2 раза

Страховые компании собираются ввести обязательную франшизу и повысить цены на полисы для туристов, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, убыточность по туристическому страхованию уже превысила 80%, а для самых популярных среди украинцев направлений - Турции и Египта - этот показатель почти в два раза выше.

Одна из причин этого - существенное подорожание медицинских услуг за рубежом. Если раньше амбулаторный прием пациента в зарубежных клиниках стоил приблизительно 80-100 евро, то сейчас - 200–300 евро.

Однако, как объяснила президент Лиги страховых организаций Украины Наталия ГУДЫМА, страховщики вынуждены придерживаться убыточных тарифов из-за требований туроператоров. «Снижать убыточность компаниям приходится за счет ухудшения качества полисов, в частности расширения перечня исключений. В результате такой политики количество жалоб от застрахованных серьезно выросло», - отметила ГУДЫМА. Например, в перечень исключений многие страховщики начали включать диагностику и лечение хронических заболеваний, а также диагностическое и лабораторное обследования, после которых не было назначено лечение.

Еще один распространенный на рынке метод минимизации выплат по страхованию выезжающих - установление в полисах сублимитов (ограничений по сумме выплат). Например, при общем лимите ответственности по договору в 30 тыс. евро, сублимит могут устанавливать на уровне 5 тыс. евро. В результате, если путешественнику необходимо дорогое лечение или оперативное вмешательство, все расходы свыше 5 тыс. евро ему придется оплачивать самому.

Страховщики считают, что оптимальным выходом в такой ситуации могло бы стать централизованное ведение 30-долларовой франшизы в полисы для выезжающих в Турцию или Египет. Это помогло бы снизить убыточность компаний, оставить тарифы по страхованию на нынешнем уровне и в то же время подтолкнуло бы туристов более ответственно относиться к своему здоровью.

По словам ГУДЫМЫ, ЛСОУ уже обратилась с таким предложением к Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (сегодня от введения франшиз компании удерживает лишь жесткая позиция туроператоров). Как только дадут «добро», франшиза автоматически появится в полисах большинства компаний. В результате, стоимость медуслуг в таких странах как Турция и Египет для наших путешественников будет составлять 30 дол. Зато убыточность компаний снизится, приблизительно, в полтора раза.

В то же время многие страховщики считают, что такая мера не сможет улучшить финансовые показатели компаний и еще больше ухудшит их репутацию в глазах клиентов. Потому большинство СК намерены повысить тарифы на туристическое страхование. По подсчетам экспертов, начиная со следующего года, стоимость «зимних» полисов, предназначенных для поездок на горнолыжные курорты Австрии, Швейцарии и тому подобное, может вырасти в три-четыре раза, цена летних «пляжных» договоров подпрыгнет в полтора-два раза.