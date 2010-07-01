В Крыму объявили об угрозе селей

Крымское управление МЧС предупреждает об угрозе образования селей на полуострове и поднятия уровня воды в реках до одного метра и продлевает до второго июля объявленное в конце июня штормовое предупреждение.

«1-2 июля ожидаются местами сильные ливни, гроза, град, шквалистый ветер, 15-20 метров в секунду. На реках сохраняется возможность подъема уровня воды на 0,5-1 м и угроза образования селевых потоков», - говорится в пресс-релизе управления.

Из-за сильного дождя 30 июня в Красноперекопске произошло поднятие уровня грунтовых вод, оказались подтопленными больше 80 домов и усадеб. Спасатели задействовали для откачивания воды три дренажных насосных станции.

Подтоплены также несколько десятков домов в трех селах Красногвардейского, Ленинского и Раздольненского районов и Джанкое. Бойцы МЧС откачали воду в большинстве регионов.