В Крыму высадился десант внутренних войск

460 бойцов Внутренних войск (ВВ) прибыли сегодня из Киева в Крым для обеспечения охраны общественного порядка в курортных регионах на западе и юге полуострова в летний период, сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы крымского командования ВВ Сергей ГВОЗДЕЦКИЙ.

«Они будут нести службу в шести районах Крыма: Раздольненском, Черноморском, Сакском, Евпатории, Алуште и Большой Ялте - в местах скопления наибольшего количества отдыхающих. Военнослужащие также будут привлекаться в места проведения массовых мероприятий - концертов, фестивалей», - сказал он по телефону.

Вместе с бойцами прибыли служебные собаки. Правоохранители с четырехлапыми «военнослужащими» будут ночью патрулировать лесопарковую и парковую зоны Крыма.

Дополнительные силы ВВ привлекаются на полуостров уже пятый год подряд. «От них есть реальная помощь, задерживают по «горячим» следам, пресекают хулиганские действия», - сказал ГВОЗДЕЦКИЙ.

Бойцы будут помогать крымским милиционерам до конца августа.