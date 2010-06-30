В Крыму не раскрыты 677 убийств

677 убийств остаются нераскрытыми в Крыму, такие данные привел начальник крымской милиции Александр ПРОСОЛОВ.

«Статистка у нас с 1980 года. На сегодня по Крыму 677 нераскрытых убийств, 190 из них с применением огнестрельного оружия. Поверьте мне, милиции есть, над чем работать», - сказал ПРОСОЛОВ на пресс-конференции в Симферополе.

Милиция пока не раскрыла убийство депутата Симферопольского районного совета Владимира Папунова, руководившего сельхозкооперативом, - его останки нашли в Крыму 17 апреля возле обгоревшей машины.

«Там очень большой объем работы», - сказал ПРОСОЛОВ, отвечая на вопросы журналистов.

Руководитель крымской милиции не надеется на быстрое раскрытие совершенного 29 июня в городе Саки убийства председателя поселкового совета Новофедоровки Олега Колодяжного - неизвестный застрелил чиновника из автоматического оружия и скрылся с места происшествия на мопеде.

«Убийство можно отнести к разряду сложных», - сказал ПРОСОЛОВ.