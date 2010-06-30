Сбербанк купит пансионат в Крыму

Российский «Сбербанк» завершает сделку по приобретению объекта на Южном берегу Крыма и намерен создать на его базе современный медико-оздоровительный центр, сообщил глава финучреждения Герман ГРЕФ.

«Мы надеемся создать здесь образцово-показательный пансионат - наш, банковский. Мы строим его для себя, но, отчасти, конечно, и для внешних клиентов - если он будет незаполненный», - сказал ГРЕФ журналистам в Ялте, не уточнив подробностей.