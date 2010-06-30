Сбербанк купит пансионат в Крыму
13:00, 30 июня 2010Крым
1 0
И сделает крутой объект для себя
Российский «Сбербанк» завершает сделку по приобретению объекта на Южном берегу Крыма и намерен создать на его базе современный медико-оздоровительный центр, сообщил глава финучреждения Герман ГРЕФ.
«Мы надеемся создать здесь образцово-показательный пансионат - наш, банковский. Мы строим его для себя, но, отчасти, конечно, и для внешних клиентов - если он будет незаполненный», - сказал ГРЕФ журналистам в Ялте, не уточнив подробностей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter