Севастополь ограничит движение

Что, где, когда

Севастополь тридцатого июня и четвертого июля ограничит движение общественного транспорта из-за подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морских сил Украины. Движение по кольцу (площадь Суворова – улица Ленина – площадь Лазарева) будет перекрыто 30 июня с 18 до 20.30, в это время пройдет репетиция торжеств. 4 июля движение ограничат с 7 до 13 часов. День украинского флота ежегодно отмечается в первое воскресенье июля.

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