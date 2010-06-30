Севастополь ограничит движение
08:00, 30 июня 2010Крым
0 0
Что, где, когда
Севастополь тридцатого июня и четвертого июля ограничит движение общественного транспорта из-за подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морских сил Украины.
Движение по кольцу (площадь Суворова – улица Ленина – площадь Лазарева) будет перекрыто 30 июня с 18 до 20.30, в это время пройдет репетиция торжеств.
4 июля движение ограничат с 7 до 13 часов.
День украинского флота ежегодно отмечается в первое воскресенье июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter