ЧНГ намерен активнее качать газ

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» запустило программу интенсификации добычи углеводородов на морских и суходольных месторождениях Крыма, сообщила пресс-служба компании.

«Компания эксплуатирует месторождения, которые были открыты еще 20-30 лет назад. Сегодня они пребывают в стадии понижающегося пластового давления, дебита углеводородов и увеличения обводненности продукции. Стала актуальной задача повысить эффективность разработки месторождений за счет обеспечения потенциальных возможностей скважин вне зависимости от срока эксплуатации», - говорится в пресс-релизе.

Ремонт двух скважин на старейшем - Джанкойском - месторождении и обработка их химреагентами позволили ГАО дополнительно получить 1,5 миллиона кубических метров природного газа.

Во втором полугодии работы по интенсификации эксплуатационных скважин будут проводиться на Штормовом и Голицынском газоконденсатных месторождениях в северо-западной части украинского шельфа Черного моря, а также - на Стрелковом, Северо-Булганакском и Восточно-Казантипском газовых месторождений в Азовском море.

Кроме того, «Черноморнефтегаз» приступает к дообустройству Архангельского газового месторождения в Черном море, которое с 1992 года дает «голубое» топливо крымчанам.

«С технологической платформы осуществляется эксплуатация восьми продуктивных скважин. В настоящее время появилась возможность установить на промысле блок-кондуктор, который изготовлен специалистами ГАО. На нем решено разместить устья 12 скважин», - говорится в пресс-релизе.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию одну скважину, в следующем - шесть.

Компания будет финансировать работы за счет собственных источников. На текущий год выделено более 100 млн. грн.

Добыча газа на Архангельском месторождении в нынешнем году возрастет на четверть миллиона кубометров, в 2011 - еще на 59 миллионов кубометров, считает председатель правления акционерного общества Валерий ЯСЮК.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» (Симферополь) входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза».