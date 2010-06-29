23 пляжа Крыма не открылись

20:05, 29 июня 2010
Крым
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В Севастополе все работают

В Крыму работают 313 из 336 пляжей, такие данные приводит во вторник пресс-служба государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. 

Остальные не открыты из-за отсутствия разрешительных документов. 

В Севастополе работают все восемь зарегистрированных пляжей. 

В целом, в Украине работают 665 пляжей (74%) - 621 на морском и 44 на речном побережье.

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