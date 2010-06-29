23 пляжа Крыма не открылись
20:05, 29 июня 2010Крым
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В Севастополе все работают
В Крыму работают 313 из 336 пляжей, такие данные приводит во вторник пресс-служба государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.
Остальные не открыты из-за отсутствия разрешительных документов.
В Севастополе работают все восемь зарегистрированных пляжей.
В целом, в Украине работают 665 пляжей (74%) - 621 на морском и 44 на речном побережье.
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